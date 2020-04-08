أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

طقس مستقر، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق ليبيا استقرارا في حالة الطقس، بينما مازالت بعض مناطق الخليج والساحل الشرقي تتأثر اليوم الأربعاء وغدا، بامتداد منخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط، ينتج عنه تكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم وغدا على غالبية مناطق الشمال بين 17 و24 درجة مئوية، وبين 25 و30 درجة مئوية على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة موئية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.