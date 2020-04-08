بن عمر يتفقد مستشفى حالات الاشتباه بـ«كورونا» بزاوية الدهماني

وزير الصحة بحكومة الوفاق (الثاني من اليمين) خلال تفقده لمستشفى حالات الاشتباه بزاوية الدهماني، 7 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أجرى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، زيارة تفقدية ميدانية للمستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد بمنطقة زاوية الدهماني.

وخلال الزيارة، تابع الوزير وضع الإمكانيات والتجهيزات التي خصصتها وزارة الصحة للمستشفى، والتي تأتي ضمن الخطة الوطنية المعدة لمواجهة «كورونا»، حسب منشور على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأثنى بن عمر على الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية التي تجابه الوباء، ووصفهم بـ«فرسان المرحلة»، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

يشار إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 21 شخصًا، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين.