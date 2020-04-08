مدير مستشفى الهواري ببنغازي لـ«بوابة الوسط»: الحالة المصابة بـ«كورونا» مستقرة وتتلقى العلاج بمركز الإيواء

مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن الشريف. (بوابة الوسط)

قال مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن الشريف، إن حالة الإصابة الأولى التي سجلتها المدينة لفيروس «كورونا» تعود إلى شخص يبلغ من العمر 55 عامًا، مؤكدًا أنه يتواجد حاليًا بقسم الإيواء وليس العناية الفائقة، بالمستشفى.

وأكد الشريف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن حالة المصاب مستقرة ويتم حاليًا تقديم كافة الخدمات الطبية له.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، أعلنت مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي، تعود إلى شخص يبلغ 55 عامًا قدم من تركيا عبر تونس منذ 20 يوما.