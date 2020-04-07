شركة الكهرباء: تغذية الجبل الغربي وبعض المناطق بطرابلس الكبرى بالتيار

شعار الشركة العامة للكهرباء. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تغذية مناطق الجبل الغربي وبعض المناطق في طرابلس الكبرى بالتيار الكهربائي، لافتة إلى أنه جار الآن تغذية مدينة الزاوية.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم تدريجيًا تغدية كامل المناطق في طرابلس الكبرى وماجاورها.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت مساء الثلاثاء فصلًا عامًا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطى محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.