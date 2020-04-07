ردا على الشائعات.. شركة الكهرباء: الفصل العام للشبكة يرجع إلى خلل فني بحت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:10 مساء
أعمدة كهرباء. (الشركة العامة للكهرباء).

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية بالمنطقتين الجنوبية والغربية مساء اليوم يرجع إلى «خلل فني بحت»، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروجها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الأمر «ليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل يرجع إلى محطة الرويس، وبعض الأخبار الكاذبة الأخرى التي لاعلاقة لها بحدوث الفصل العام».

اقرأ أيضا عودة تدريجية للكهرباء بالمنطقتين الجنوبية والغربية

وعبرت الشركة عن أملها في  عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تؤثر  سلبًا على «جنود الكهرباء الذين يعملون الآن بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة».

وكانت الشركة أعلنت مساء الثلاثاء فصلًا عامًا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطى محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات «كوفيد-19» في فرنسا تتخطى الـ10 آلاف
دولى
لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»
دولى
السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»