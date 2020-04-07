ردا على الشائعات.. شركة الكهرباء: الفصل العام للشبكة يرجع إلى خلل فني بحت

أعمدة كهرباء. (الشركة العامة للكهرباء).

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية بالمنطقتين الجنوبية والغربية مساء اليوم يرجع إلى «خلل فني بحت»، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروجها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الأمر «ليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل يرجع إلى محطة الرويس، وبعض الأخبار الكاذبة الأخرى التي لاعلاقة لها بحدوث الفصل العام».

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وعبرت الشركة عن أملها في عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا على «جنود الكهرباء الذين يعملون الآن بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة».

وكانت الشركة أعلنت مساء الثلاثاء فصلًا عامًا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطى محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.