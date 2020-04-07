«داخلية الوفاق» تعلق على قصف مستشفى الخضراء بطرابلس

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق, (الإنترنت)

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بكل مكوناته وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم حول الأعمال «الوحشية المتكررة» التي تنفذها قوات «القيادة العامة» وإجراء التحقيق في هذه الجرائم ليتم محاسبة مرتكبيها والواقفين وراءها.

جاء ذلك تعليقًا من وزارة الداخلية على القصف الذي تعرض له مستشفى الخضراء بطرابلس، أمس الإثنين، والذي اتهمت قوات القيادة العامة بتنفيذه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن القصف تسبب في «توقف العملية الطبية بالمستشفى وحدوث أضرار في الممتلكات بداخله، والذي يعد مرفقا صحيا تم تجهيزه لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما تسبب القصف كذلك في بث الهلع والخوف، وأثار الفزع بين الإطفاء والممرضين والمرضى والعاملين».