ضبط سيدة روجت لوجود حالة «كورونا» بمستشفى الأطفال في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 10:07 مساء
مقر مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط سيدة وزوجها لترويجهما معلومات غير صحيحة عن وجود حالة مصابة بفيروس «كورونا» بمستشفى الأطفال بالمدينة.

وأوضحت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قسم البحث الجنائي التابع لها ضبط السيدة وزوجها في إطار جهوده لمحاربة الشائعات الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي، لترتفع حالات الإصابة في عموم ليبيا إلى 20 حالة.

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