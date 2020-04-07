الحرس البلدي مصراتة يحذر من تبعات عدم الالتزام بغلق المقاهي والمطاعم

صورة لمطعم بمدينة مصراتة مفتوح أمام الجماهير بالمخالفة لقرار الغلق، 7 أبريل 2020. (الحرص البلدي مصراتة)

طالب مركز الحرس البلدي مصراتة، اليوم الثلاثاء، أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التقيد بقفلها وفقا للقانون، والقرارات الصادرة بالخصوص والرامية إلى منع تفشي فيروس «كورونا» بالمدينة، محذرًا المخالفين من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وقال المركز إن بعض المطاعم والمقاهي لا تزال تزاول المهنة، دون النظر إلى ما تسببه هذه المخالفات من زيادة نشر ونقل العدوى، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد البيان على اتخاذ مركز الحرس البلدي مصراتة كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، وفي ذات الوقت أثنى المركز على معظم أصحاب المقاهي والمطاعم لتجاوبهم والتزامهم بقرار الإغلاق.

وكانت بلدية مصراتة أعلنت، السبت الماضي، تجديد حظر التجول في المدينة لمدة أسبوع من الساعة الثانية ظهرًا إلى السابعة صباحًا، وتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، إضافة إلى استمرار الإقفال التام لمراكز التجمعات بالمدينة.