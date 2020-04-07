تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحالة تبلغ من العمر 55 عاما، قادمة من تركيا عبر تونس منذ 20 يوما.