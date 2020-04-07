تفتيش شاحنات البضائع القادمة من طرابلس والخمس ومصر والكشف على سائقيها قبل دخول بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 10:00 مساء
تعقيم الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من طرابلس والخمس ومصر, 7 أبريل 2020 (الحرس البلدي بنغازي)

قامت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رئيس وحدة التفتيش والرقابة على الأغذية ومكتب الإصحاح البيئي ومراقبة الاقتصاد وحماية المستهلك، بتفتيش ومراقبة الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من طرابلس والخمس، وكذلك الشاحنات القادمة من مصر.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والاحترازية للكشف على الحمولة والسائقين بنقلهم في مركبات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى الصدرية لأخذ العينات والكشف الظاهري لهم.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن المواد الغذائية والخضراوات والمواد الطبية والأدوية، وغيرها من الاحتياجات اليومية للمواطن ضمن حملات ضبط التسعيرة.

ولفت المكتب إلى تعقيم المركبات بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الكامل على البضائع والسائقين، تحت إشراف هيئة السلامة الوطنية، ضمن الحملة المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات «كوفيد-19» في فرنسا تتخطى الـ10 آلاف
دولى
لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»
دولى
السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»