تفتيش شاحنات البضائع القادمة من طرابلس والخمس ومصر والكشف على سائقيها قبل دخول بنغازي

تعقيم الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من طرابلس والخمس ومصر, 7 أبريل 2020 (الحرس البلدي بنغازي)

قامت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رئيس وحدة التفتيش والرقابة على الأغذية ومكتب الإصحاح البيئي ومراقبة الاقتصاد وحماية المستهلك، بتفتيش ومراقبة الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من طرابلس والخمس، وكذلك الشاحنات القادمة من مصر.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والاحترازية للكشف على الحمولة والسائقين بنقلهم في مركبات الإسعاف والطوارئ إلى مستشفى الصدرية لأخذ العينات والكشف الظاهري لهم.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن المواد الغذائية والخضراوات والمواد الطبية والأدوية، وغيرها من الاحتياجات اليومية للمواطن ضمن حملات ضبط التسعيرة.

ولفت المكتب إلى تعقيم المركبات بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الكامل على البضائع والسائقين، تحت إشراف هيئة السلامة الوطنية، ضمن الحملة المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.