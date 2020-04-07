«صحة الموقتة» تطالب بإعادة فتح وتفعيل أقسام وعيادات الأمراض المزمنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 08:54 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، مديري المراكز الطبية والمستشفيات العامة والتعليمية، بإعادة فتح وتفعيل عمل الأقسام والعيادات الإكلينيكية التخصصية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين، مثل أقسام أمراض القلب والأورام والكلى الصناعية.

كما طالبت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مديري المراكز الطبية والمستشفيات العامة والتعليمية، برفع حالة الجهوزية الكاملة لتلك الأقسام والعيادات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأمراض المذكورة من حيث المناعة ومقاومة الأمراض.

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ودعا البيان إلى ضرورة إصدار كل الإرشادات الواجب اتباعها لاحتواء مخاطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد في كل المراكز بوجه عام، لضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، ومنع الازدحام سواء للعاملين أو المراجعين.

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