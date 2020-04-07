شركة الكهرباء توضح أسباب الفصل العام للشبكة بالمنطقتين الغربية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 08:23 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إن الإطفاء العام للشبكة الكهربائية بالمنطقتين الغربية والجنوبية يرجع إلى «سقوط أسلاك خطى محطة الأسطى ميلاد - عين زارة جهد 220 kv».

وكانت الشركة أعلنت منذ قليل، فصلا عاما للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، لافتة إلى أن الإدارة العامة للتحكم تدرس الأسباب، متوقعة إرجاع الشبكة الكهربائية خلال ساعات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة، محمد التكوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الانقطاع حدث في الكوابل الرئيسية للشبكة، لافتًا إلى مباشرة فرق الصيانة في معرفة الأسباب وسيتم الإرجاع في غضون ساعات.

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