بوشناف يطلع الثني على سير عمل لجنة مجابهة «كورونا»

بوشناف (يمين) خلال لقائه مع الثني في بنغازي، 7 أبريل 2020. (الحكومة الموقتة)

أطلع رئيس الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عُقد بمقر إقامته بمدينة بنغازي، مع عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، على سير عمل اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا» ووزارة الداخلية خلال الأزمة الراهنة.

وخلال اللقاء، شدد الثني على ضرورة التشديد على تطبيق قرار حظر التنقل بين المدن، والالتزام بساعات حظر التجول المفروضة داخل كل المدن والمناطق، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما اطلع الثني كذلك على الأوضاع الأمنية في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة، وفي هذا الإطار شدد رئيس الحكومة على ضرورة تأمين المناطق المحررة من قبل الجيش.