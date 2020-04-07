بالصور: مستشفى الخضراء العام يتعرض لـ«القصف العشوائي» لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 07:02 مساء
مستشفى الخضراء العام يتعرض لـ«القصف العشوائي», 7 أبريل 2020 (المجلس البلدي أبو سليم)

أكد المجلس البلدي أبوسليم تعرض مستشفى الخضراء العام لـ«القصف العشوائي» لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب بيان للمجلس البلدي اليوم، حيث تسبب القصف في أضرار بمبنى المستشفى وتكسر شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى والسيارات الخاصة بالأطباء والفرق الطبية، وسيارات المترددين عليه من المواطنين.

وشدد على أن القصف سبب حالة من الهلع والخوف بين المرضى داخل المستشفى والأطقم الطبية.

وتعرض المستشفى، أمس، لقصف عشوائي، إذ نشر المجلس البلدي أيضا صورا تظهر بعض الدمار في المرفق الطبي الذي كان مخصصا لاستقبال مرضى فيروس «كورونا» المستجد، لكن إدارة المستشفى اضطرت إلى إجلاء جميع المرضى من المكان إلى مستشفيات قريبة.

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