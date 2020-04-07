الهلال الأحمر يبحث الاحتياجات العاجلة لفروع البلديات الحدودية لمواجهة فيروس «كورونا»

الأمين العام للهلال الأحمر الليبي, (الإنترنت)

بحث الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مع مديري فروع الهلال الأحمر في البلديات الحدودية «زوارة، غدامس، غات، الكفرة، نالوت، طبرق»، التحديات والأنشطة منذ بداية انتشار وباء «كورونا»، في العالم، كما حدد مديرو الفروع الاحتياجات العاجلة والضرورية لدعم حملات التوعية والوقاية من الفيروس.

وبحسب بيان للأمانة العامة للهلال الأحمر اليوم، فإن الاجتماع الذي تم عن طريق شبكة الإنترنت، جاء للاطلاع على مدى استجابة الفروع والمتطوعين لتنفيذ خطة العمل المعتمدة بتكثيف برامج التوعية المجتمعية، وكذلك لمعرفة الاحتياجات التسييرية العاجلة بما يضمن الاستمرار في حملات الوقاية والتوعية مع سلامة وحماية المتطوعين بالفروع.

وأكد الأمين العام استعداده التام لدعم الأنشطة في حدود الإمكانات المتاحة حاليا، لافتا إلى ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وقدم الشكر والتقدير للمتطوعين على جهودهم والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الأمانة العامة.

مديرو فروع البلديات بالهلال الأحمر في اجتماع مع الأمين العام, 7 أبريل 2020 (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)