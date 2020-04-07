السفير الألماني يبحث مع العيساوي التأثير الاقتصادي لـ«كورونا»

السفير الألماني أوليفر أوفيتشا ووزير اقتصاد الوفاق علي العيساوي، (أرشيفية: تويتر)

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا مع وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس «كورونا المستجد».

وتناول أوفيتشا، خلال مكالمته مع العيساوي، تقييم الوضع حول كيفية التعامل مع هذا التأثير، معقبًا: «لا يمكن للحدود المغلقة جزئيًّا أن توقف تبادل التجارة والخدمات»، حسب تغريدة السفير على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

واليوم، دعت وزارة النقل التونسية المصدرين المتوافرة لديهم حاليًّا بضائع موجهة نحو السوق الليبية بالتحضير لنقلها عبر ميناء صفاقس إلى طرابلس.

كما أعلنت الغرفة الليبية - المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، الأحد، أن الاستعدادات جارية لفتح خط بحري لنقل البضائع بين ليبيا ومصر.