تونس تفتح خطا بحريا أسبوعيا مع ليبيا لاستئناف حركة السلع

ميناء صفاقس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة النقل التونسية المصدرين المتوافرة لديهم حاليًّا بضائع موجهة نحو السوق الليبية بالتحضير لنقلها عبر ميناء صفاقس إلى طرابلس.

وطلبت من المصدرين التنسيق مع إدارة ميناء صفاقس، للإطلاع على الإجراءات العملية لتأمين نقل صادراتهم نحو ليبيا، بعد التنسيق بين الناقلين البحريين الذين يعملون على الموانئ التونسية والمصدرين التونسيين المهتمين بالسوق الليبية، لتوفير خدمات نقل بحري لتأمين تدفق حركة البضائع بين البلدين، حسب بيان الوزارة الذي نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى الاتفاق مع أحد الناقلين البحريين، على تنظيم رحلات أسبوعية لنقل الصادرات التونسية، بواسطة سفينة حاويات بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس، على أن تنطلق الرحلة الأولى خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، مع استعداد الناقل البحري لتسيير خط بحري منتظم بين ميناءي صفاقس وطرابلس، في صورة توفّر حجم مهم من البضائع.

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وكان وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بحث هاتفيًّا مساء الإثنين مع نظيره التونسي نورالدين الري، الأوضاع في المنافذ الحدودية وتبادل السلع بين البلدين بشكل انسيابي بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين.