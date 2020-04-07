بدء تجهيز قسم للعزل الصحي في «غريان التعليمي»

معاينة المكان المخصص للعزل الصحي في مستشفى غريان التعليمي، 7 إبريل 2020، (بلدية غريان)

بدأت أعمال تجهيز قسمي الأطفال والتحليل في مستشفى غريان التعليمي كقسم للعزل الصحي.

وتستهدف إدارة المستشفى الانتهاء من جميع الأعمال خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما ستوفر في القسم الجديد 80 سريرا، حسب بيان بلدية غريان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وفي 20 مارس الماضي، أعلن مستشفى غريان المركزي التعليمي تخصيص غرفة العمليات والطوارئ الرقمين 4048644- 091، و6078643- 091، لتلقي الاتصالات بشأن حالات اشتباه الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وتتلقى الغرفة الاتصالات على مدى الساعة يوميا، وفي حال استقبال حالة اشتباه، ستحال إلى المكان المعد في مثل هذه الظروف، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.