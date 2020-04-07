ضبط مصنع للمواد المسكرة في بنغازي

براميل عثر عليا في مصنع للخمور بمنطقة المقزحة، 6 إبريل 2020، (أمن بنغازي)

تمكن مركز شرطة المقزحة في بنغازي من ضبط مصنع لتصنيع الخمور في إحدى المزارع.

وتلقت وحدة التحريات في المركز معلومات تفيد بشأن المصنع، إذ تبين أن هناك شخصين قائمين على صناعة الخمور، إحداهما يملك تلك المزرعة، كما أنهما يتعاطيان المخدرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وبتفتيش المصنع، عثر على براميل تستخدم لصناعة المواد المسكرة، وأدوات خاصة بتعاطي المخدرات، ونحو ألف دينار مبلغ ناجم عن هذا النشاط غير المشروع.

وضبطت قوات الأمن أحد المتهمين، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية معه، وإحالته للعرض على النيابة العامة.

وتستمر الضربات الأمنية في بنغازي لبؤر صناعة الخمور وتعاطي المخدرات، إذ تمكن الأمن من ضبط مصنع للمواد المسكرة قرب مسجد الأطيوش في منطقة سيدي فرج مطلع الشهر الماضي، بعد ورود معلومات بشأن وجود استراحة قرب المسجد تستخدم وكرا للممارسات غير المشروعة.

وتوصلت التحريات إلى أن الاستراحة مملوكة لأحد أصحاب السوابق في الاتجار بالخمور، وأجرى القسم تحرياته، حيث توصل إلى أن الاستراحة مملوكة لأحد أصحاب السوابق في الاتجار بالخمور، حيث داهمت القوة الأمنية الاستراحة، ليعثروا على قطارة تستخدم في إنتاج المواد المسكرة.