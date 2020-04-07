«العالمية للجمارك» تقدم برامج تدريبية لكوادر في «مالية الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 09:30 صباحا
اجتماع قيادات «مالية الوفاق» مع أمين المنظمة العالمية للجمارك، 6 إبريل 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اتفقت المنظمة العالمية للجمارك مع وزارة المالية في حكومة الوفاق على تقديم المساعدة الفنية، وعدد من البرامج التدريبية لعناصر مصلحة الجمارك التابعة للوزارة.

وستهتم تلك البرامج بمجالات التدريب عن بعد، وبناء الهياكل التنظيمية، وتطوير المنظومات الإلكترونية، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، عبر الدائرة المغلقة، مع أمين المنظمة العالمية للجمارك كونو ميكورى، بحضور نائب مدير عام مصلحة الجمارك، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير مكتب التعاون الدولي ورئيس قسم الشؤون المالية.

وأعرب ميكوري عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمشورة للرقي بالعمل الجمركي في ليبيا.

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