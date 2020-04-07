«الطب الميداني» يخلي الحالات الخطرة من مستشفى الاستقلال بسبب القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 08:32 صباحا
إخلاء إحدى الحالات الخطرة من مستشفى الاستقلال بالعاصمة، 6 إبريل 2020، (الطب الميداني)

أخلى أفراد مركز الطب الميداني والدعم الحالات الخطرة من مستشفى الاستقلال (الخضراء سابقا)؛ نتيجة القصف.

وتعرض محيط المستشفى إلى القصف أمس الإثنين، مما دفع أفراد المركز إلى إخراج الحالات الخطيرة منه وهم ستة مرضى، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس، وجه جهاز الإسعاف والطوارئ «نداء مهما» للمواطنين في طرابلس، بالالتزام بالأدوار السفلية من المنزل و«اتخاذ أكبر عدد من الجدران حاجزا للحماية».

وأضاف الجهاز، أن العاصمة تشهد استهدافا كبيرا للأحياء والمنازل، خصوصا شرفة الملاحة أبوسليم والهضبة.

نقل حالة أخرى من المستشفى
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