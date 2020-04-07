الحكومة الموقتة تدرس خطة تعقيم كافة مؤسسات ومقرات بلدية طبرق

اجتماع في بلدية طبرق لبحث آلية تعقيم كافة مؤسسات ومقرات البلدية, 6 أبريل 2020 (الإنترنت)

بحثت اللجنة المشكلة من قبل رئيس وزراء الحكومة الموقتة، لتعقيم البلديات أمس الإثنين، آلية تعقيم كافة مؤسسات ومقرات بلدية طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، عقدت اللجنة اجتماعا بمقر بلدية طبرق لبحث البدء في حملة التعقيم التي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكتب، أن الحملة شملت بلديات المنطقة الشرقية، وأن آخر هذه الحملة ستكون بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد.

وترأس اللجنة وزير الحكم المحلي عادل الزايدي وعضوية كل من رئيس المؤسسة العامة للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ومدير السلامة الوطنية للمنطقة الشرقية عميد عبدالعزيز عمر،

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية وإدارة الجودة، ومكتب المشروعات وجهاز الحرس البلدي وشركة خدمات النظافة العامة والإصحاح البيئي.