السفير الألماني يبحث مع مدير مركز الطبرق الطبي الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفشا، صباح اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، للتباحث حول استعدادات قطاع الصحة لفيروس كورونا.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، جاء الاتصال استكمالًا للزيارة السابقة للسفير الألماني لطبرق نوفمبر الماضي، ولدعم المركز والقطاع الصحي في الاستجابة لتحدي وباء كوفيد 19 «كورونا المستجد».

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وتابع أن السفير تطرق للنواقص التي يعاني منها مركز طبرق الطبي، وإمكانية توفيرها للتصدي لفيروس كورونا.

وأضاف المكتب، أن الطرفين ناقشا عمل مؤسسة التعاون الدولي الألمانية GIZ حالياً على التنسيق وتوسيع مشروع الرعاية الصحية الأولية في البلديات ومن ضمنها بلدية طبرق، كما تم التباحث حول التدابير الممكنة لتعزيز قدرات مراكز الرعاية الصحية الأولية للتعامل مع الأزمة وتدريب الأطقم الطبية وتوفير المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى لزيادة الوعي بين السكان.