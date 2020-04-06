المسماري: وحدات «القيادة العامة» تصد هجوما لقوات الوفاق في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:41 مساء

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق شنت هجوما على وحدات قوات القيادة العامة في محور عين زارة، لكن الأخيرة استطاعت صد الهجوم.

ونقل المسماري في بيان اليوم، عن آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر المحور اللواء فوزي المنصوري، تأكيده تدمير ثلاث عربات مسلحة، وقتل أكثر من 15 من قوات الوفاق، «وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة»، مضيفا أن من أبرز القتلى عبدالحكيم الزين آمر القوة 42 وصهر هيثم التاجوري.

فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصدر مستقل من المعلومات الواردة في البيان.

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