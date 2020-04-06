«صحة الموقتة» تعلن نتائج تحاليل حالتي اشتباه بفيروس كورونا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:41 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة نتائج عينات فحص حالتين لمواطنين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا من بنغازي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن نتيجة العينتين كانت سلبية، وتأكد خلو المواطنين من الفيروس.

وكشفت الوزارة أن عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا التي تم فحصها بالمختبر في مستشفى الكويفية ببنغازي وصل إلى 79 حالة ولم تسجل منها أي حالة إصابة.

يوم من دون تسجيل إصابة بفيروس كورونا
وشهد يوم أمس الأثنين عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وفقا لبيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 18 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية.

بينما سجلت الأحد الماضي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة.
 

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