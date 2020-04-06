شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:33 مساء
الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا الدكتور عبدالنبي الرايس, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا الدكتور عبدالنبي الرايس، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفق بيان للمركز اليوم.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

فيما أعلن المركز مؤخرا ارتفاع حصيلة مصابي «كورونا» في ليبيا إلى 17 شخصًا، بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا أُعلن عن وفاتها جراء الفيروس الأسبوع الماضي.

 

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