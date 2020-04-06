«بركان الغضب»: تدمير 3 سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة جنوب بني وليد

قالت عملية بركان الغضب إن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق، دمر ثلاث سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة، قرابة بوابة وادي دينار جنوب بني وليد.
ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء