«بركان الغضب»: تدمير 3 سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة جنوب بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:09 مساء

قالت عملية بركان الغضب إن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق، دمر ثلاث سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة، قرابة بوابة وادي دينار جنوب بني وليد.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

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