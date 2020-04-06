تعقيم المصارف والجهات العامة ونشر ملصقات إرشادية عن «كورونا» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 06 أبريل 2020, 08:59 مساء
تعقيم المصارف والجهات العامة في سبها, 5 أبريل 2020 (بوابة الوسط)

نشرت جمعية الإسعاف والاستجابة فرع سبها، أمس الأحد، ملصقات إرشادية حول فيروس «كورونا»، إلى جانب تعقيم بعض المصارف والجهات العامة..

وقالت منسقة الإعلام بالجمعية هناء العالم إلى «بوابة الوسط»، إن الخطوة جاءت من أجل التوعية حول مخاطر جائحة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال وضع ملصقات إرشادية حول فيروس «كورونا» فى مبنى الضمان الاجتماعي، وكذلك المصرف التجاري الوطني ومصرف الجمهورية، بهدف توعية المجتمع بهذا الفيروس الخطر، إلى جانب تعقيم تلك الجهات للمحافظة على صحة المواطن.

وقال أشرف الطاهر مواطن، إن هذه التوعية دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى المواطن الأخد بها، وأن يلتزم بالإجراءات الاحترازية مثل حظر التجول وقلة الاختلاط حتى نتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» الذي اجتاح العالم، ويهدد حياة البشر.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد أعمالا تطوعية من مؤسسات المجتمع المدني فى عمليات التعقيم والندوات والمحاضرات حول فيروس «كورونا».

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