«صحة الموقتة» تقدم مستلزمات ومعدات إلى مخازن الإمداد الطبي بفزان في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 06 أبريل 2020, 07:21 مساء
شحنة المعدات والمستلزمات الطبية التي وصلت مخازن الإمداد الطبي بفزان. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت اليوم، الإثنين، إلى مخازن الإمداد الطبي بفزان في مدينة سبها شحنة من المعدات والمستلزمات والمحاليل الطبية مرسلة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بسبها، عبدالجليل خضري، لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تحتوي على أسرة لغرف العناية الفائقة ومستلزمات طبية، مثل المحاليل، إلى جانب أجهزة فلوليتر وجهاز إكس راي للتصوير، وبعض من مواد التعقيم الوقائية.

وأضاف عضو فريق العزل في مدينة سبها الدكتور علي السعيدي لـ«بوابة الوسط» أن هذه الشحنة تحتوي مستلزمات ومعدات ستسهم في تجهيز المقر المعد للعزل الصحي، في حال اكتشاف الإصابة بفيروس «كورونا»، مثل تجهيز غرف عناية ذات جودة عالية مجهزة بحهاز تنفس صناعي، وكذلك بعض لوازم الحماية للأطقم الطبية.

يشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بمدينة سبها وجهت نداء استغاثة إلى الحكومات الليبية من أجل مدها بالأدوية والمستزمات الطبية لمكافحة فيروس «كورونا».

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