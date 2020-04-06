مجموعة مسلحة تقتحم موقع النهر الصناعي بالشويرف

شعار إدارة منظومة النهر الصناعي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة منظومة النهر الصناعي، اليوم الإثنين، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأوضحت الإدارة في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا الاعتداء سيتسبب في انقطاع المياه الليلة على مدن بني وليد، وترهونة، وطرابلس والمناطق المجاورة لها، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجا ضمن خطة التشغيل هذا الأسبوع.

وجدد الجهاز التأكيد أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكل المواطنين، مطالبا الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

وارتفعت وتيرة القلق مع الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر، شريان الحياة لليبيين، الأمر الذي يهدد بكارثة مائية في البلاد نتيجة تعطيل مرافق المنظومة، علاوة على ماتتكبده البلاد من ملايين الدولارات لإصلاح ما أفسدته يد المخربين، حسب مسؤولين بالمنظومة.

ويضم النهر الصناعي 6 منظومات هي: الحساونة ـ سهل الجفارة، والسرير سرت، و تازربو بنغازي، ، والجغبوب طبرق، والكفرة تازربو، و القرضابية السدادة. وتشير إحصاءات رسمية إلى تعرض 72 بئرا من منظومة الحساونة - سهل الجفارة للسرقة منذ العام 2017، وذلك من بين 479 بئرًا هي مجمل الآبار الموجودة.