لجنة مكافحة «كورونا» التابعة للقيادة العامة تتهم قوات الوفاق بعرقلة وصول مساعدات للمنطقة الغربية

سيارة تحمل مساعدات طبية في مدينة بنغازي. (الإنترنت)

اتهمت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا»، التابعة لقوات القيادة العامة، قوات حكومة الوفاق باستهداف شحنات طبية موجهة إلى المنطقة الغربية للمساعدة في مواجهة الوباء.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الإثنين، إنها تتابع بالتنسيق مع الحكومة الموقتة استهداف القوات التابعة لحكومة الوفاق لشحنات الأدوية والأغذية والمحروقات المتجهة من شرق البلاد إلى غربها، ضمن التدابير الوقائية لمنع انتشار الوباء«بعد ظهور حالات إصابة في بعض مدن غرب ليبيا».

وأدانت اللجنة هذه التصرفات ووصفتها بأنها «أفعال وحشية»، معتبرة أنها تخالف القانون الإنساني الدولي، وتعد «عقابا جماعيا للسكان».

والأسبوع الماضي وجهت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب المجتمعين بطرابلس اتهاما مشابها لقوات القيادة العامة، وقالت إنها منعت وصول المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، إلى المناطق التي تسيطر عليها.