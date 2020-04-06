عقوب: الأسبوع الجاري حاسم في مواجهة فيروس «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، إن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في المواجهة مع فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أنه من المؤكد مد العمل بآلية الحجر الصحي التحفظي حتى 20 أبريل.

وأضاف في تصريحات نقلها المركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الإثنين: «من السابق لأوانه تحديد تاريخ إنهاء العمل بشكل نهائي بآلية الحجر الصحي»، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا في مواجهة وباء «كورونا» «ليست عشوائية».

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ولفت إلى وجود لجنة استشارية طبية ولديها فروع بكل البلديات الخاصة لسيطرة الحكومة الموقتة، «وهذه اللجنة تتكون من أفضل الكفاءات، وتتولى التقييم واقتراح الإجراءات ذات البعد الطبي، بجانب وزارة الصحة».

ويرى عقوب أن ليبيا «لا تزال بعيدة عن الدخول في منطقة الدول المنكوبة بكورونا، لأن عدد الإصابات المسجلة رسميا 18 حالة ووفاة واحدة، وهو إطار رغم أننا نأسف عليه، لكنه مقبول عموما بالمقارنة مع دول أخرى».

واعتبر أن النظام الصحي مستعد للاستجابة لأي سيناريوهات مزعجة، «خصوصا بعد تطويرنا من طاقة استيعاب المستشفيات والتجهيزات، واقتنينا معدات إضافية».

وشدد على مواصلة العمل بـ«إجراءات التباعد الاجتماعي وبإجراءات الوقاية لأطول فترة ممكنة، خصوصا أن إمكانية ظهور موجة ثانية للفيروس في الصيف المقبل تبقى واردة».