مصرف الوحدة يبدأ توزيع سيولة نقدية على عملائه غدا

مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مصرف الوحدة بدء توزيع سيولة نقدية على عملائه غدا الثلاثاء، بحد أقصى 700 دينار.

ووضع المصرف خطة لتقليل الازدحام خلال صرف السيولة، عبر تخصيص يوم لعملاء ثلاثة فروع أو فرعين يمكنهم خلاله الحصول على السيولة من جميع الفروع، حسب بيان مصرف الوحدة الفرع الإسلامي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ترتيب صرف السيولة

وخصص يوم الغد، الثلاثاء، لعملاء فروع الرويسات، ومواد البناء، والمنارة، والأربعاء المقبل لعملاء فروع الرئيسي (ب)، والقرية، والحديثة.

أما عملاء فرعي المختار، وتبستي فقد خصص لهم يوم الخميس، على أن يصرف عملاء فرعي السوق والصابري السيولة يوم الجمعة، وأخيرا عملاء فرعي الميدان والمدينة يوم السبت المقبل.

وأشار البيان إلى أن يوم الأحد سيعود العمل والسحب الطبيعي لكل فرع على حدة حتى نهاية شهر أبريل، أما فروع دريان وجردينة والأبيار فسيجري التنسيق هناك مع عمداء البلديات والجهات الأمنية.

وستصرف السيولة لنازحي فروع المنطقة الغربية والجنوبية أيام الخميس والجمعة والسبت من فرع سوق مواد البناء.