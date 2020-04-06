دفن جثمان جبريل في المقبرة الليبية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:54 مساء
رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، (أرشيفية: الإنترنت)

جرى دفن جثمان رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، ظهر اليوم الإثنين، في مثواه الأخير بالمقبرة الليبية بمنطقة أبورواش إحدى ضواحي مدينة القاهرة. بحضور عدد من أفراد عائلته، وبعض أصدقائه المقيمين في مصر.

وأقيمت صلاة الحنازة أمام المستشفى حيث توفي، نظرا لإغلاق المساجد بموجب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ورحل جبريل عن عالمنا أمس الأحد، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وقد صدرت العديد من البيانات والتصريحات ورسائل وتغريدات عزاء ومواساة من داخل ليبيا وخارجها في وفاته، مشيدة بمواقفه حين تولى رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق، والتي كانت مثار اهتمام الأوساط السياسية، والرأي العام الليبي.

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