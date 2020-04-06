السراج يطلع على تجهيزات مواقع العزل الصحي في اجتماع لجنة مجابهة «كورونا»

السراج يرأس اجتماع لجنة مجابهة كورونا، 6 أبريل 2020، (حكومة الوفاق)

اطلع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على التجهيزات المتوفرة حاليا في مواقع العزل والحجر الصحي في مختلف المناطق، وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية والتنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس تفاصيل وآليات تنفيذ ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ووقائية في قطاع الصحة وقطاعات الدولة كافة لمواجهة مخاطر وتداعيات الوباء.

والسبت الماضي، أعلنت الوزارة وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقاية شخصية، خاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي «كورونا»، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 18 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة.