لجنة التربية والعلوم تحيل تقرير التنمية المستدامة إلى «يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 12:34 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم التقرير الوطني الأول حول التقدم المحرز في تحقيق غايات الهدف الرابع للتنمية المستدامة إلى مكتب منظمة «يونسكو» الإقليمي في بيروت.

وتتقدم الدول العربية إلى المكتب بتقارير وطنية، حى تتلقى الملاحظات والتوصيات من المنظمة عليها، حسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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ويعني الهدف الرابع للتنمية المستدامة بالتعليم الجيد والمنصف، ويضم سبع غايات وثلاث وسائل للتنفيذ، تغطي عناصر العملية التعليمية من طلاب ومناهج ومعلمين.

واستعرض التقرير البيانات والمعلومات عن الوضع الراهن للتعليم في ليبيا، والتقدم المحرز والفجوات، والتدابير والسياسات المتخذة من أجل تطويره.

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