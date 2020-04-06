«صحة الوفاق» تسلم أجهزة طبية إلى «زليتن التعليمي» لمكافحة «كورونا»

أجهزة طبية مقدمة إلى مستشفى زليتن التعليمي، 6 إبريل 2020، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تسليم أجهزة ومعدات طبية تخص قسم العزل في مسستشفى زليتن التعليمي.

وتضم الشحنة أجهزة تنفس صناعي، كما تأتي ضمن خطة مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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والسبت الماضي، أعلنت الوزارة وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقاية شخصية، خاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي «كورونا»، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.