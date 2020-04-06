اقتراح إلى «الرئاسي» يسمح للبلديات بإنفاق 750 مليون دينار من الإيرادات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:45 صباحا
اجتماع اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، 6 إبريل 2020، (حكومة الوفاق)

اتفقت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، اليوم الإثنين، على التقدم باقتراح إلى المجلس الرئاسي يسمح للمجالس البلدية بإنفاق 750 مليون دينار من الإيرادات المتوقع تحصيلها لهذا العام، بعد صدور قرار اعتماد لائحة نظام الإيرادات المحلية، والقرارات المكملة عن وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي شهد مراجعة ملاحظات وزارتي المالية والحكم المحلي حول مشروع اللائحة، واعتماد النسخة النهائية لها، التي سيصدر بها قرار من المجلس الرئاسي، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وستسمح هذه اللائحة بمنح صلاحيات أكبر لعمل البلديات ودرجة عالية من الاستقلالية عبر تمكينها من جباية الإيرادات ذات الطابع المحلي، ومن المفترض أن توجه إلى تحقيق تنمية مكانية محلية، وتقديم الخدمات للأهالي والسكان من خلال ممارسة البلديات اختصاصاتها المقررة لها قانونا.

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ويوم الأربعاء الماضي، اعتمد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، القرار رقم 55 لسنة 2020، بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم ذات الطابع البلدي.

اعتماد اللائحة كان من الطلبات التي تقدم بها عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل، خلال اجتماعهم في 29 مارس الماضي.

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