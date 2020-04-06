عقوب يستعرض إجراءات نقل حالات الاشتباه بـ«كورونا»

اجتماع عقوب لمراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، 5 إبريل 2020، (وال بنغازي)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مستعرضا الإجراءات المتخذة في كيفية نقل الحالات المشتبه بها مع جهاز الإسعاف.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية الدكتورة فتحية العريبي، أمس الأحد، حيث تناول خطوات الوزارة ومساعيها لتوفير الإمكانات الإضافية اللازمة لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز العزل السريري الطبي وأقسام وغرف الحجر الصحي، وفقا لخطة تقليل خطر دخول فيروس كورونا إلى البلاد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

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وتطرق عقوب إلى آلية عمل اللجنة الطبية الاستشارية، وسبل توفير المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعملها، كما اطلع على الإجراءات الفنية المتبعة من قبل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها وعلاجها، إلى جانب الرقابة على الأدوية وتطبيق معايير السلامة المهنية، وآلية سير العمل في إجراء الفحوص والكشف المبكر عن الوباء.