«عمل الوفاق» تفتتح خط إنتاج ملابس طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:16 صباحا
إحدى العاملات في معمل لإنتاج الملابس الطبية، 5 أبريل 2020، (عمل الوفاق)

افتتحت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق خط إنتاج الألبسة الطبية في معمل تابع للمركز الليبي - الكوري لمهن البناء والتشييد.

وقال مدير المركز، عزت اليعقوبي، إنه تم إدخال عدد من التعديلات على المعمل حتى ينتج البدلات الطبية، حسب مقطع فيديو عن الحدث، منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأكد اتباع إجراءات السلامة في المعمل، إضافة إلى تطهيره قبل أسبوعين، مع التوجيه بمواصلة التفتيش على تلك الإجراءات بصفة دورية.

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ولفت إلى أن كل عاملة خصص لها مكان محدد داخل المعمل، ولا يحدث تبديل بينهن، مشيرا إلى أن المعمل ينتج ملابس طبية واقية للجسم بالكامل من الرأس إلى القدمين.

وأشار إلى احتواء المعمل على 15 آلة تطريز، تستطيع العاملة على واحدة منها أن تنتج عشر بدل طبية يوميا، أي أن المعمل يمكن أن ينتج 150 بدلة يوميا.

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