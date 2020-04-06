تحرير مواطن خطفه تشكيل عصابي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 08:40 صباحا
جريمة خطف، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تمكن أفراد الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء من تحرير مواطن مخطوف من قبل تشكيل عصابي.

تعود بداية الواقعة حين داهمت إحدى دوريات الإدارة، مساء أمس السبت، إحدى المزارع بمنطقة القويعة، لدى سماعها أصواتا من المكان، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وعثرت الدورية على المواطن، كما ضبطت أفراد التشكيل، الذين اتخذت معهم الإجراءات القانونية، وأحيلوا إلى مركز شرطة تاجوراء؛ لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وازدادت وتيرة حوادث الخطف أخيرا، إذ سبق أن ضبط أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة في طرابلس في نهاية يناير الماضي سائق سيارة أجرة متهما بقضية خطف طفلة قاصر، وقد اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى مكتب المحامي العام طرابلس.

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