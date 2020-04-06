«بركان الغضب»: ضبط شاحنتي أسطوانات غاز ومواد غذائية قبل «تهريبهما» إلى ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:11 صباحا
شاحنة محملة بإسطوانات الغاز ضبطها قوات حكومة الوفاق, 5 أبريل 2020 (صفحة بركان الغضب على فيسبوك)

قالت عملية «بركان الغضب» إن قوة تأمين وحماية الطريق الساحلي مصراتة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، ضبطت الأحد، بمنطقة القارابولي شاحنة محملة بإسطوانات الغاز، وأخرى محملة بـ4 آلاف لتر من البنزين، إضافة إلى سلع من المواد الغذائية.

وأوضحت الصفحة أن الشاحنتين كانتا بحوزة قوات القيادة العامة و«تريد تهريبهما إلى ترهونة دون أي إجراءات قانونية».

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وبحسب بيان لـ«عملية بركان الغضب» على «فيسبوك»، ضبطت قوات الوفاق 10 أشخاص مسؤولين على عملية التهريب، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

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