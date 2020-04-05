المسماري: «قواتنا استهدفت عددا من الأهداف المختارة من بنك المعلومات» في محور بورقرين

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن «قواتنا استهدفت عددا من الأهداف المختارة من بنك المعلومات، في محور بورقرين فجر الثلاثاء 29 مارس» الماضي.

وأوضح المسماري، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «هذه الأهداف شملت استهداف خمس سيارات مسلحة و4 خيام للمسلحين، ومرصدين اثنين بهما أربع سيارات مسلحة، ومبنيين لغرف عمليات وعدد ثلاثة عشر سيارة مسلحة مرصد للعدو»، وفق قوله.

وتابع أن الاستهداف أسفر عن تدمير 22 سيارة مسلحة وأربع خيام للمسلحين والمبنيين.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.