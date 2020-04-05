الثني يوجه بتسهيل إجراءات دخول شحنات مكافحة وباء كورونا «حسب الجهة الموردة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 10:57 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل, 5 أبريل 2020 (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، تعليمات لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، بمتابعة كافة الشحنات الخاصة بمكافحة وباء كورونا وتسهيل الإجراءات لدخولها بحسب الجهة الموردة.

وبحث الثني خلال اجتماع اليوم الأحد، سير الإجراءات الحكومية المتخذة في قفل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وآليات دخول الاحتياجات اللازمة للأزمة الراهنة، وفق بيان للهيئة اليوم.

وناقش الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، سير عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال هذه الأيام، بما يكفل تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأكد ضرورة اتباع إجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا، التي تعمل بالتنسيق التام مع الحكومة الموقتة.
 

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