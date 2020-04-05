«الرئاسي» يعفي المنتفعين بالعقارات التجارية المملوكة للدولة من أداء حق الانتفاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 09:26 مساء
شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعفاء المنتفعين بالعقارات التجارية المملوكة للدولة من أداء حق الانتفاع، وفق قراره رقم (246) لسنة 2020، الذي نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

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كما قرر المجلس الرئاسي إعفاء المملوين الخاضعين لقانون ضرائب الدخل، المشار إليه من غرامات التأخير المنصوص عليها بالمواد (72 - 74 - 76) من القانون المذكور.

وأوضح المجلس الرئاسي أن القرار سيجري العمل به «خلال فترة إعلان حالة الطوارئ» ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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