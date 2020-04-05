ويليامز عن جبريل: كان صديقا ومرشدا وشارك مؤخرا في مسار الحوار السياسي

رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

نعت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثتها للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس المكتب التنفيذي إبان عهد المجلس الوطني الانتقالي السابق، محمود جبريل، وفق بيان نشرته البعثة الأممية عبر منصاتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: «تشارك الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشعب الليبي مشاعر الحزن لرحيل السياسي الليبي البارز الدكتور محمود جبريل في وقت سابق من هذا اليوم في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا».

وقالت ويليامز إن الدكتور جبريل (67 عامًا) «كرس حياته لخدمة بلده وعُرف بقيادته المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي وتولى منصب رئيس الوزراء الموقت عقب ثورة 17 فبراير، وله يعود الفضل في تأسيس تحالف القوى الوطنية في العام 2012 وذلك قبل انتخابات المؤتمر الوطني العام».

وأكدت رئيسة البعثة الأممية أن الدكتور جبريل «كان حريصًا بشكل خاص على بناء المجتمع المدني وتعزيز إدماج النساء والشباب الليبيين في العمل السياسي».

وأضافت ويليامز أن الدكتور جبريل كان أيضًا «صديقًا ومرشدًا للكثيرين»، مشيرة إلى أنه «شارك مؤخرًا في مسار الحوار السياسي الذي نظمته الأمم المتحدة». وتابعت: «سوف نفتقده بشدة».

وتقدمت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في ختام البيان بخالص التعازي لأسرة الدكتور محمود جبريل وإلى الشعب الليبي.

ونعى كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند رئيس تحالف القوى الوطنية الذي توفي في القاهرة، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس «كورونا».