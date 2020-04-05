«الوفاق» تؤكد ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في توفير الإمكانيات اللازمة للوقاية من خطر «كورونا»

أمين عام مجلس الوزراء الطاهر أحمد عامر مع ممثلي النقابات الطبية, 5 إبريل 2020 (حكومة الوفاق)

أكد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الدكتور الطاهر أحمد عامر، ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في توفير الإمكانيات اللازمة للوقاية من خطر «كورونا» ودعم العناصر الطبية المؤهلة التي ستنفذ الخطط المعتمدة لمكافحة جائحة كورونا، بالإضافة لقيام النقابات بتوعية منتسبيها والمواطنين من مخاطر الفيروس، من خلال وسائل الإعلام المختلفة لضمان سلامتهم.

ولفت عامر، خلال اجتماع صباح اليوم الأحد، مع رؤساء نقابات الأسنان، والمهن الطبية المساعدة، وممثل عن النقابة العامة للأطباء، إلى أهمية دور النقابات الطبية في مواجهة جانحة كورونا، والمساهمة في الحد من انتشارها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات والمرافق الصحية.

«صحة الوفاق»: وصول شحنة معدات وقاية للممارسين الصحيين بمواقع العزل

فيما شددد رؤساء النقابات الطبية على أنهم يتابعون عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات والمرافق الصحية خلال هذه المرحلة التي تعيشها البلاد في مكافحتها للجائحة، وحثهم على تنفيذ التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرق الوقاية من الفيروس والتعامل مع المرضى، بتوفير كل التجهيزات الخاصة لحماية مقدم الخدمة .

أمين عام مجلس الوزراء الطاهر أحمد عامر مع ممثلي النقابات الطبية, 5 إبريل 2020 (حكومة الوفاق)

أمين عام مجلس الوزراء الطاهر أحمد عامر مع ممثلي النقابات الطبية, 5 إبريل 2020 (حكومة الوفاق)