شركة الكهرباء تشن حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)

شنت الشركة العامة للكهرباء، حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي بمنطقة طرابلس بالتعاون مع إدارة التوزيع والفرقة الأمنية شهداء النواصي.

وبحسب بيان للشركة اليوم، استهدف عناصر دائرة خدمات المستهلكين طرابلس، المحال التجارية والسكنية عن طريق التوصيل المباشر من أعمدة الإنارة التي تسببت في ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وشددت على أن الحملة يأتي في إطار جهود الشركة للحد من الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لضمان وصول التيار الكهربائي لكافة المواطنين، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي في طرابلس, 5 أبريل 2020 (شركة الكهرباء)