السفير الأميركي يقدم تعازيه في وفاة جبريل ويدعو للتركيز على مجابهة «كورونا»

رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تعازيه في وفاة رئيس «تحالف القوى الوطنية»، الدكتور محمود جبريل الذي توفي اليوم الأحد في أحد مستشفيات القاهرة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لنبأ الوفاة بسبب مضاعفات فيريوس «كورونا»، داعيا قادة البلاد إلى تركيز جهدهم لمكافحته.

وجاء في رسالة تعزية للسفير ريتشارد نورلاند نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعرب سفارة الولايات المتحدة عن الحزن والأسى لنبأ وفاة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل. وتنضم إلى جميع الليبيين في التفكير في إرث الدكتور جبريل، والتزامه الكبير بضمان مستقبل ديمقراطي وآمن ومزدهر للشعب الليبي».

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وقال نورلاند إنه التقى رئيس «تحالف القوى الوطنية»، الراحل الدكتور محمود جبريل « آخر مرة في 19 فبراير الماضي، حيث كان يعمل بهمّة عالية لتنظيم مؤتمر شامل لليبيين المستقلين مكرس للتوصل إلى مخرجات سلمية من خلال الحوار» .

وأكد السفير الأميركي أن جبريل «كان رجلًا وشخصًا محترمًا يهتمّ بشكل واضح برفاهية الشعب ومستقبل البلاد»، معتبرًا أنه «الآن وأكثر من أي وقت مضى، بات يجب على جميع القادة الليبيين أن يضعوا جانبًا، وعلى وجه السرعة، القضايا التي تفرق بينهم وأن يركزوا طاقاتهم الكاملة على تعزيز صحة جميع الليبيين ومجابهة هذا الفيروس الفتاك».

وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

ونعى كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس تحالف القوى الوطنية، كما قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التعازي في وفاة الدكتور محمود جبريل.