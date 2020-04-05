مؤسسة النفط تتسلم شحنة ثانية من المعدّات الطبية لمكافحة «كورونا»

الشحنة الثانية من المعدّات الطبية التي استلمتها إدارة التنمية المستدامة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استلمت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، شحنة ثانية من المعدّات الطبية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه المعدّات المخصّصة لمساعدة الأطباء والممرضين على التعامل مع (وباء كوفيد-19) سيستفيد منها الآلاف من الليبيين في كافّة أرجاء البلاد.

وأوضح البيان أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط استلمت اليوم «مجموعة من اللوازم والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها من السوق المحلية».

وأشار إلى أنه من المتوقع استيراد كميات كبيرة من المعدّات الطبية الأخرى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط بعد ذلك في توزيع هذه المعدات على المناطق المستهدفة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم: «لقد قامت المؤسسة باقتناء عدد كبير من معدّات الوقاية الشخصية لفائدة مقدّمي الرعاية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من اللوازم الطبية الأخرى التي ستحسن من قدرة المصحات والمستشفيات على التعامل مع هذا الوباء».